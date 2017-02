Pd, accordo Renzi-Franceschini su primarie e premio di coalizione: durerà?

Almeno per il momento la mediazione pare stia predominando all'interno del Pd. L'intervista di Renzi al Tg1 ha riportato un minimo di serenità all'interno del partito. Ma il vero vincitore è Dario Franceschini. Lui sui è adoperato per mediare tra Renzi e la minoranza, lui si è adoperato per ottenere primarie/congresso e premio di coalizione. L'accordo terrà? Non tutti ne sono convinti anche perché non senza malizia tra i maggiorenti del Pd c'è chi ricorda che gli 'accordi si fanno per non essere rispettati'. Si riferiscono a Renzi?