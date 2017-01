Pd al bivio; seguire o no Matteo Renzi?

Rivista Mio

È il dilemma che agita il Pd; i gruppi parlamentari seguiranno Renzi fino in fondo, fino al voto di giugno? seguiranno Renzi nell'attacco all'Europa? seguiranno Renzi per far cadere l'ennesimo governo a guida Pd? Questo è il vero dubbio perché a quanto apprende Affaritaliani i gruppi parlamentari sarebbero molto distanti dalla vulgata renziana e vorrebbero un dibattito franco e sereno con il leader che invece tira dritto per la sua strada senza ascoltare nessuno. Ma i gruppi parlamentari non sono più disponibili a rilasciare deleghe in bianco al leader. Anche perché stavolta in pochi di loro sarebbero rieletti.