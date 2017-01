D'Alema? State calmi, torna il 28 gennaio. E Renzi...

"Il giocattolo si e' rotto e il ragazzino fugge". Velina rossa legge con ironia la richiesta dell'Europa di una manovra correttiva all'Italia. "Bruxelles ha scoperto gli altari sulla nostra economia- dice il foglio di Pasquale Laurito, decano della stampa parlamentare- e le frottole raccontate dal segretario del Pd quando era presidente del consiglio vengono smentite dai dati che noi 'gufi' avevamo ampiamente previsto. Renzi ha mentito. Ma lo stesso ha fatto il ministro del Tesoro, che oggi non puo' dirsi stupito. Uomini come Ciampi si sarebbero comportati diversamente". Per Velina Rossa il precedente governo "ha soltanto enfatizzato il malcostume proprio della Dc di governare con le mance distribuite ai derelitti. Ed ora tocca al governo Gentiloni uscire dalle secche. Ma non nascondiamoci che e' molto difficile, dopo che e' stato approvato un bilancio che non corrisponde assolutamente alla realta', ed e' il frutto delle ambizioni di un piccolo demagogo. In questo Renzi si e' rilevato tale e quale a De Luca, anche se oggi il presidente della regione Campania viene liquidato dal suo stesso partito. Per questo, evidentemente, cerca di creare una propria formazione, una corrente che possa giocare un ruolo nella vita politica del Pd". La Velina non e' convinta che il modo per uscire dallo stallo sia di "varare una nuova rottamazione, scegliendo ancora una volta nel giglio magico le personalita' che dovrebbero rilanciare il partito e che invece, com'e' capitato di recente, lo hanno affondato. Per fortuna le migliori energie del Pd potranno confrontarsi, il prossimo 28 gennaio, in una riunione che mettera' in agenda contenuti concreti. Siamo fiduciosi che la minoranza non fara' piu' filosofia. E sappiamo per certo che Massimo D'Alema non si limitera' a indicare le cause della sconfitta, ma indichera' la direzione di marcia per nuove riforme, queste si', ampiamente condivise".