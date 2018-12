Pd, arriva Ciudadanos

Matteo Renzi ricomincia a tessere la tela della politica e, secondo un informatissimo retroscena pubblicato da Dagospia, il primo step propedeutico all'eventuale nuova iniziativa politica del toscano potrebbe avvenire già il prossimo 16 dicembre con la nascita della Ciudadanos italiana:

Assemblea costitutiva

Roma - Via Nazionale, 66

16 dicembre 2018 - Ore 10.00

Insieme, possiamo. Insieme, dobbiamo. Per una convenzione nazionale dei cittadini. Per la Rivoluzione Liberale.

Nel manifesto dell'iniziativa (http://www.cittadini2019.it) si legge, tra l'altro: "Risulta sempre più necessario costruire un luogo di elaborazione, proposta ma anche di costruzione di soggettività e protagonismo politico e civile, con tratti modernamente liberali e riformatori. Assistiamo oramai da troppo tempo, in Italia, alla consunzione del dibattito pubblico, preda di rancori, estremizzazioni inconcludenti e pericolose, tribalizzazioni proprie di una società alla deriva. Altrove, in Spagna con Ciudadanos, in Francia con En Marche, in Germania con la rinnovata vitalità di liberali e verdi, altrove con il rilancio dell’iniziativa liberale, si sono gettate le basi per un processo nuovo, che avrà nelle elezioni europee del prossimo maggio il suo passaggio obbligato.

L'Italia non può restarne fuori. Su queste basi promuoviamo una convenzione nazionale a Roma il 16 dicembre prossimo". La firma è quella di Gianfranco Passalacqua, già nominato Consigliere Giuridico dall'allora Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega agli affari europei Sandro Gozi.

A questo punto, se pensate che l'iniziativa partirà con la benedizione del super fedelissimo di Matteo Renzi, Gozi, si capisce bene il perché del ritiro di Marco Minniti dalla corsa congressuale.