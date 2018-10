Pd, attacco degli animalisti a Zingaretti

Un quarto d'ora di interruzione durante l'intervento di chiusura di di Nicola Zingaretti a Piazza Grande all'ex Dogana. Sul palco infatti, con cartelli e volantini (lanciati in aria) hanno fatto irruzione i militanti di animalisti italiani, capeggiati da Walter Caporale per contestare il Governatore della Regione Lazio. Al centro della loro protesta, si legge sul volantino, un emendamento alla legge regionale 55/2018 "Disposizioni per la semplificazione dello sviluppo regionale" che secondo gli animalisti avrebbe aperto la caccia nelle aree protette e permetterebbe di costruire nelle aree protette. Per riuscire a portarli via gli animalistiil servizio d'ordine dell'evento ha impiegato quasi un quarto d'ora. Dal palco Zingaretti si è rivolto ai contestatori: "Noi siamo qui perché non vogliamo che la politica diventi questa sceneggiata. Chi non rispetta le idee degli uomini non è nemmeno in grado di difendere gli animali. Vi dovreste vergognare e andare anche da qualche psichiatra!". Dalla platea intanto si sono alzate le urla contro i contestatori:" Buffoni! Fuori! Scemi! ".