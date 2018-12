Pd, che farà Minniti? Tutte le novità e i retroscena più gustosi

La bufera, spiegano fonti del Giglio magico, rischia di travolgere l'intero Pd: secondo sondaggi in possesso del Nazareno un Pd senza Matteo Renzi (nell'ipotesi in cui costituisse un suo movimento) varrebbe poco più del 10% ovvero tanto quanto è quotata la stessa creatura renziana. Ed è proprio questo, rivela un dettagliatissimo retroscena di Dagospia, il piano nemmeno più tanto segreto del toscano: lasciare a Zingaretti la guida di un Pd "sinistra sinistra", una sorta di nuovo Pds in cui ritornerebbero i vari D'Alema, Bersani, Leu e così via mentre lui, Renzi, si metterebbe a capo di una forza di centro, moderata e riformista.

Con il risultato che Zingaretti finirà schiacciato nell'alleanza con i 5Stelle se vorrà governare mentre Renzi avrà bisogno dei voti moderati e di Centrodestra. Insomma, il toscano vuole un partito che possa giocare a tutto campo e che non guardi solo ai 5Stelle. Questo è lo schema sul quale nel Giglio magico stanno ragionando in queste ore. E Minniti? "Minniti fa sempre in tempo a ritirarsi" spiegano con grande nonchalance.