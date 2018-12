Pd, clamorose rivelazioni di Eugenio Scalfari su Matteo Renzi

Parlando di Matteo Renzi, sentite cosa scrive Eugenio Scalfari su Repubblica: "Qualche tempo fa qualche volta abbiamo conversato amichevolmente al telefono cercando di interpretare ciò che stava accadendo in Italia e in Europa e che cosa avrebbe dovuto fare il Pd e lui che era il presidente del Consiglio e il segretario del partito. Fin dall'inizio di questi discorsi lo esortavo a non operare da solo e tanto meno con il famoso 'Giglio magico' che era un gruppetto di una decina di intimi che non gli fornivano idee ma importanti servizi riservati e desiderati. Gruppetti del genere li ebbe sempre Berlusconi e in quel suo 'Cerchio magico' c'erano perfino un poco di mafiosi che erano più utili a lui che alla mafia".