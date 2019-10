Pd, con Renzi è scontro totale. E Zingaretti si morde la lingua

"Voi siete il partito delle tasse" . "E allora voi siete il partito di Banca Etruria". Al Nazareno hanno evitato di replicare alle accuse ("Il Pd è il Partito delle Tasse") lanciate dalla Boschi nei confronti del Pd. "Il nostro nemico è Salvini. Zingaretti è in piazza in Umbria a fare comizi contro la candidata di Salvini e delle destre, peccato che qui Renzi non si sia mai visto".

A rispondere alla Boschi, scrive Dagospia, hanno pensato esponenti minori. La reazione più forte alla first lady di Italia Viva arriva da Enzo Foschi, vicesegretario del Pd Lazio: "A nessuno del Pd viene in mente di dire che Italia viva e' il Partito dei banchieri e di Banca Etruria. Alla Boschi quindi consiglio di evitare di diffondere bugie e fake news sul Pd e sulle tasse. Pensiamo a Salvini e al pericolo che rappresenta".

Dal Nazareno in queste ore ci sono anche altri elementi di soddisfazione. "Nonostante la pubblicità e le fake news abilmente fatte girare, nessun esponente importante del Pd è più passato con Italia Viva. D'altronde chi vuole andare con un partito che non schioda dal 3,5%?". Ma i vertici del Pd ne hanno anche per il Capitano leghista e la manifestazione di Roma organizzata dalla Lega. " È la dimostrazione che ormai Salvini stracomanda nella destra italiana. E Salvini ha già dimostrato di non essere in grado di governare. Gli italiani non dimenticano".