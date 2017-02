Pd, Democratici e Progressisti a quota 50

Una cinquantina tra Camera e Senato per un nuovo gruppo, che potrebbe chiamarsi «Democratici e progressisti». E per un Movimento, ancora senza nome, che sarà annunciato domani tra gli altri da Roberto Speranza. Salpa, tra trattative, incertezze e ripensamenti, la nuova formazione in uscita dal Pd di Matteo Renzi.

Una squadra ormai pronta alla quale si aggiunge uno scissionista di peso, perché parte dell' esecutivo di Paolo Gentiloni: Filippo Bubbico, viceministro dell' Interno, scrive il corriere della sera.