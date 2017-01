Pd disponibile al governo con Grillo (ma senza Renzi)?

Ormai i messaggi reciproci ci sono tutti. Qualche strizzatina d'occhio anche. Perché dalle parti del Pd, zona Renzi, non è certo passato inosservato il messaggio di congratulazioni che Speranza aveva fatto a Grillo per aver mollato Farage. Certo, poi la cosa è rientrata vista la capriola grillina di Bruxelles, ma il segnale resta. Così, come, sempre dalle parti di Renzi, si chiedono se per caso la "ditta" Pd non stia pensando un domani a governare coi grillini. Perché probabilmente il sottinteso al messaggio di Speranza era proprio questo, auspice una legge elettorale di stampo proporzionale. Anche Bersani, d'altra parte, durante la recente campagna referendaria aveva mostrato più di qualche simpatia grillina.



Franchino

*Esperto di retroscena politico/economici. Sommo navigatore del transatlantico....