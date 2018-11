Pd, dopo tutte le sconfitte subite comanda sempre Renzi! Retroscena pazzesco

Alle prossime primarie ci sarà anche Matteo Renzi, anche se l'ex premier stavolta ha deciso di non correre in prima persona, i tempi non sarebbero maturi, puntando tutto sull'ex ministro dell'Interno Marco Minniti, scrive Libero.

Quasi certamente Minniti darà l'annuncio ufficiale il prossimo 6 novembre, riporta il Corriere della sera, quando presenterà anche il suo libro: "Sicurezza è libertà". Nel frattempo Renzi porterà avanti quello che per molti ben informati assomiglia a un "piano B", cioè la costituzione dei "comitati di azione civile". Finora ne sono già nati 220, il numero è destinato a crescere, anche sulla spinta della tentazione tra i renziani di mollare il Pd e lanciarsi in un'avventura tutta legata al capo. I sondaggi darebbero loro anche ragione, visto che un eventuale Partito di Renzi viene valutato tra l'8 e il 15%.