Pd, ecco come Zingaretti cambierà il partito (e chi candiderà). Retroscena

Nel Partito Democratico, rivela Dagospia, si stanno già muovendo i "cacciatori di teste": per il listone delle prossime europee si cercano esponenti della società civile, operai, imprenditori, medici (visti anche i dibattiti in corso), esponenti della società civile che si siano distinti nella loro professione. E si dice che si stia dando un'occhiata con molta attenzione anche agli "eroi normali" che ogni anno premia il Capo dello Stato Sergio Mattarella conferendo onorificenze al merito a cittadine e cittadini che si sono distinti per l'impegno nella solidarietà e nel soccorso, per attività in favore dell'inclusione sociale, per la tutela dei minori, della legalità e dell'ambiente.