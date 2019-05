Pd, ecco cosa vuole fare da grande Carlo Calenda. Zingaretti che dice?

"Siamo Europei puo' diventare un partito. Io sono iscritto al Pd, lavoro con Zingaretti. Il mio movimento dovrebbe rimanere quello che e': il collante di un mondo piu' ampio della sinistra. Ma se serve sono pronto a trasformarlo in un soggetto politico". A parlare e' Carlo Calenda, capolista della lista Pd-Siamo europei, in un'intervista a "La Repubblica". "Io vedo l'utilita' di avere una forza di centro - aggiunge- liberaldemocratica. Sarebbe molto importante costruirla e se nascesse darei sicuramente una mano a mettere insieme tre grandi culture, la sinistra, il cattolicesimo democratico e il liberalismo, con un programma comune. Dobbiamo evitare che il Paese vada non a destra ma verso lo sfascio", aggiunge Calenda che esclude di voler fare una scissione: "Assolutamente no. Non faro' niente contro il Pd. Mi muovo solo se lo decidiamo insieme".