Pd, ecco dove sorgerà la nuova sede. Nicola Zingaretti vuole...

Con tutta probabilità, spiega Dagospia, sarà bocciata l'ipotesi avanzata dai quotidiani della Città del Sole. "Troppo lontano e troppo scomodo" per il neo segretario spiegano dallo staff. L'idea in realtà è quella di trovare un posto molto vicino all'attuale sede di lavoro del Zinga. Quindi si stanno scandagliando soprattutto le zone di Testaccio, Ostiense e Trastevere, il perimetro intorno alla Colombo.

Anche la Garbatella andrebbe bene. In poche parole, continua Dagospia, il cambio di sede più che per chissà quali ragioni "ideologiche" o filosofiche come in coro la stampa mainstream ha voluto riportare è dovuto, in realtà, semplicemente a ragioni di "comodità" e praticità.