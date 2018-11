Pd, ecco perchè vincerà Minniti

Minniti in pole position in vista delle primarie per il nuovo leader del Partito Democratico, incalzato da Zingaretti; meno chanches per Martina. Inoltre, con Minniti alla guida, il Pd avrebbe anche più probabilità di riconquistare una fetta dell'elettorato perso, specie quello moderato o provvisoriamente trasmigrato fra i Cinquestelle; mentre Zingaretti avrebbe più successo nella ricucitura dei rapporti alla sinistra del partito. Queste sono le previsioni che il sondaggista Renato Mannheimer consegna all'AdnKronos, con la premessa doverosa che "le previsioni sulle primarie sono più difficili rispetto a quelle sulle elezioni, perché più imprevedibile è il numero di chi si recherà ai seggi". Spiega Mannheimer: "Faremo nei prossimi giorni sondaggi specifici, molto dipende anzitutto da quanti andranno a votare. Certo ci sarà meno partecipazione rispetto alla storica sfida tra Bersani e Renzi e anche all'ultima di Renzi contro Orlando ed Emiliano. Ma l'afflusso dei simpatizzanti del Pd potrebbe essere favorito dal recente risvegliarsi di iniziative e mobilitazioni contro l'attuale governo: potrebbero dare un segnale di nuova partecipazione politica. Nell'attesa di saperlo, la mia opinione è che Minniti abbia più possibilità perché potrebbe essere visto come l'uomo del Pd più adatto a governare, richiamando elettori che si sono allontanati dal partito o si sono astenuti dal voto: lui potrebbe riconquistarli".