Pd, l'endorsement di D'Alema mette Ko Zingaretti

In attesa che la commissione congresso

comunichi i risultati ufficiali delle contestate consultazioni

nei circoli, in casa Pd, a far salire ulteriormente la tensione

attorno alla corsa alla segreteria, e’ stato l’endorsement’ di

Massimo D’Alema per Nicola Zingaretti. In un’intervista

concessa stamani alla Stampa, l’ex-premier e co-fondatore di

Leu, interpellato sulla competizione interna al Nazareno, ha

espresso in modo inequivocabile la propria preferenza per il

governatore del Lazio, augurandosi che "il congresso dia a

Nicola Zingaretti la forza di inaugurare un nuovo corso

politico". D’Alema ha aggiunto che "se ci sara’ una svolta nel

Pd, si potra’ riaprire anche una prospettiva di dialogo con

noi" e ha bocciato l’iniziativa dell’ex-ministro dello sviluppo

economico Carlo Calenda per la formazione, alle prossime

elezioni europee, di una lista unitaria di impronta liberale da

contrapporre ai sovranisti. Immediate e numerose le reazioni

dei renziani in chiave primarie, in particolare quelli che

sostengono la mozione Martina, ma anche di chi sta con Roberto

Giachetti. Tutti hanno approfittato delle parole dell’ex

premier per rafforzare le proprie critiche a Zingaretti, la cui

segreteria, a loro avviso, rischierebbe di riportare il Pd a

schemi del passato gia’ bocciati dagli elettori.