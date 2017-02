Pd, Enrico Rossi: Se Renzi vuole rifare Dc...

"Il liberismo compassionevole che ha contagiato anche il Partito Democratico ha subito l'agenda della destra economica per poi subire anche quella della destra politica. È il tempo di ripartire. È ora di scegliere da che parte stare". Lo scrive il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, candidato alla segreteria Pd, sul blog dell'Huffington Post. "Ecco, questi sono i temi su cui meriterebbe fare un congresso con tempi adeguati, per riportare il popolo della sinistra ad appassionarsi e partecipare - aggiunge -Renzi vuole risponderci con una conta di poche settimane, con un plebiscito ancora una volta su se stesso. In questo modo e' chiaro il senso politico di ciò che si vuol fare: un partito renziano spostato ancora di più verso il centro, una sorta di nuova Dc a direzione cesarista". "In questo caso - conclude - il Pd non esiste più e la scissione l'avrebbe provocata e consumata interamente l'attuale segretario. Se cosi' fosse, come lui dice, senza considerarsi avversari, con serenità e favorendo in ogni caso il confronto delle idee non resterebbe che prenderne atto. Di questo e molto altro parleremo sabato 18 febbraio. Ci vediamo al Teatro Vittoria, al Testaccio, dalle 11 in poi".