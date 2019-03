Nicola Zingaretti, neo-segretario del Pd, ha già preso in mano i conti del partito e non tornano affatto. Così ha già deciso di inviare Antonio Misiani, ex tesoriere di Bersani, a "verificare" lo sprofondo rosso. Allo stesso tempo cambierà il tesoriere del Pd messo da Matteo Renzi, cioè Francesco Bonifazi, e lo sostituirà, forse con lo stesso Misiani oppure con Luigi Zanda, ex capogruppo al Senato.