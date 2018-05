Pd, governo col centrodestra mascherato da istituzionale: il Renzusconi

Un governo che nascesse in parlamento con i voti del centrodestra e il placet dem potrebbe essere bollato come un «Renzusconi» sotto altre spoglie. E innescare reazioni prevedibili, scrive la Stampa. Tanto che già in camera caritatis i non renziani guidati da Martina preparano la resistenza. «Un governo di tregua si può fare se ci stanno tutti, altrimenti mi pare difficile, dopo che ci hanno accusatodi voler fare un governo con M5S», dice Cesare Damiano, dell’area Orlando. Già in direzione, giovedì scorso, i renziani avevano provato a far passare un documento che limitasse il veto del Pd al solo «governo Salvini» e non a generici accordi con il centrodestra come aveva detto Martina nella relazione.