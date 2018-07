Naufraghi disperati, verbosi perdenti di tutte le guerre, luogocomunisti che - in attesa di riciclare pure D' Alema e Bersani - hanno come unica prospettiva quella di stare a mendicare sull' uscio del M5S e implorare, col cappello in mano, di scaricare la Lega ed essere riammessi nel palazzo del potere fuori del quale non sanno vivere, scrive Libero.