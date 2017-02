Pd, i licenziati? "Per ritorsione renziana..."

C'è chi pensa che ci sia una ritorsione «renziana» dietro al licenziamento da parte del Pd romano di dodici dipendenti, scrive il corriere della sera.

Qualcuno ieri mattina, all' arrivo della mail firmata in calce dal tesoriere Carlo Cotticelli, ha fatto all'istante due collegamenti: il primo segue Piero Latino, l' unico funzionario politico dei quattro dipendenti in servizio appena messi alla porta, che sabato scorso si trovava al Centro congressi frentani per assistere alla nascita della nuova creatura politica di Massimo D' Alema, «ConSenso»; l' altro riguarda l' incontro di mercoledì al Nazareno tra il Viceministro Teresa Bellanova, che segue i tavoli di crisi per il Ministero dello Sviluppo Economico, e il Segretario Matteo Renzi. Solo un caso?