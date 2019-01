Pd, il Giglio magico si spacca sul Congresso. E Renzi non farà endorsement

Resta nettamente indietro nei sondaggi per il Congresso Pd Roberto Giachetti, il renzianissimo candidato all'ultimo momento che corre in tandem con Anna Ascani. A lui però, spiega Dagospia in un super informato retroscena, guarda con attenzione lo stesso Matteo Renzi per capire quanto ancora conterà nel partito e, se deciderà di fare una sua "cosa" spiegano dal Pd, potrebbero essere proprio i fedelissimi che ora stanno con Giachetti a lasciare il Partito Democratico per andare con il senatore di Rignano (che comunque ha deciso di non fare endorsement per nessuno in vista del congresso. La strategia è quella del "wait and see").

Persino Maria Elena Boschi guarda con favore alla nascita di un nuovo soggetto politico mentre Luca Lotti preferirebbe restare nel Pd. Insomma, il Giglio magico è spaccato in due come una mela.