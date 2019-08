Pd, il governo di Renzi e Grillo sarebbe un boomerang: Salvini gode

Quando in casa Lega hanno letto l'intervista di Matteo Renzi stamattina (Salvini ne era a conoscenza per averlo saputo da Dagospia tanto che il Capitone ieri sera dichiarava sicuro che "domani uscira' un'intervista di Renzi in cui dirà che pur di non andare a votare e' disposto a fare un accordo con Grillo e Di Maio") sono rimasti anche un po' delusi: "È disperato" il commento più frequente che gira sulle chat, "non ha i voti per fare un partito tutto suo e rischia di perdere tutti gli eletti che ha piazzato nel Pd, in caso di elezioni anticipate". Insomma, è in un vicolo cieco.

Sicuri poi, scrive Dagopsia, che un governo di "tutti contro Salvini" sia proprio una fregatura per il Capitano leghista? Dalle parti di via Bellerio non la pensano esattamente così. Certo, il piano A è sempre quello di andare al voto il prima possibile, ma anche il piano B avrebbe i suoi vantaggi, spiegano dal partito: "Ci farebbero un favore non da poco ad incollarsi l'aumento dell'Iva e la prossima manovra economica che sarà lacrime e sangue. Noi standocene buoni buoni fuori dal governo potremmo aumentare ancora di più i consensi e loro farebbero la fine dei partiti che sostennero il governo Monti: massacrati dalle urne e dagli italiani".

Insomma, vuoi vedere che l'idea renziana di un governo di scopo o istituzionale non possa rivelarsi in realtà un potentissimo boomerang per i promotori ed un ulteriore vantaggio per la Lega del Capitano? In poche parole il governo istituzionale finirebbe col togliere le castagne dal fuoco a Matteo Salvini: proprio un bel colpo di genio.

Non per niente il leader leghista in queste ore ripete sempre più spesso: "Un governo tra Pd e Cinquestelle dopotutto non sarebbe una fregatura per la Lega, anzi".