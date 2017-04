Pd, il programma segreto di Matteo Renzi alias Matteo Macron

Innanzitutto, pugno di ferro in tema di migranti e giro di vite sulla sicurezza (per tentare di arginare la sconfitta alle prossime amministrative dell'11 giugno); poi fine delle alleanze che guardano a sinistra e via al Nazareno riveduto e corretto con Berlusconi (le future larghe intese); farà fuori i partiti più piccoli, soprattutto quelli alla sua sinistra; e poi portarà il paese al voto il prima possibile (Gentiloni è consenziente, Mattarella e le alte cariche dello Stato No). Ecco cosa farà Matteo Renzi alias Matteo Macron se dovesse tornare a fare il segretario Pd.