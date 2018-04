Pd, il ritorno di Renzi: condizioni impossibili per farsi dire no da M5S

Il leader dem non ha alcuna intenzione di ritirare le dimissioni, confermerà il suo no. Ma tornerà in partita. E lo farà concedendo la disponibilità a un confronto tra le delegazioni dem e grillina. «Ma solo per spingere Di Maio a chiudere la porta una volta per tutte e non trovarci noi con il cerino in mano», dice un fedelissimo dell' ex segretario, scrive il Messaggero.