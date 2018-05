Pd, il vero problema? Le liste elettorali

Ma chi farebbe le liste elettorali? È questo il vero problema che si è aperto in seno al Pd. Franceschini, Orlando e Martina temono che sia Renzi, ancora una volta, ad aprire e chiudere i giochi. Per questa ragione, scrive il corriere della sera, l'altro ieri hanno cercato di cambiare verso alla Direzione. Non ci sono riusciti. Anzi hanno dovuto pagare dazio all' ex segretario. Martina non scenderà più in campo all' Assemblea nazionale per proporsi segretario ma si andrà dritti al congresso con Delrio candidato di Matteo Renzi. Sempre che non si precipiti rapidamente verso le elezioni.Allora rimarrebbe Martina, ma controllato dai renziani, oppure a guidare il Pd, dopo una veloce Assemblea, sarebbe come da statuto Orfini. In entrambi i casi sarebbe ancora l' ex premier a fare le liste elettorali. E, magari, a tornare alla guida del Pd, come gli chiedono in molti.