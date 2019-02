Che fine ha fatto Maria Elena Boschi? Semplice, sta preparando il suo personalissimo endorsement per Roberto Giachetti. I soliti bene informati del Nazareno dicono che è atteso a breve, rivela Dagospia. Insomma, sarebbe imminente l'endorsement della Boschi per il tostissimo Giachetti (che punta ormai a superare Martina per il secondo posto nella sfida dei gazebo).