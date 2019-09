Pd, è in arrivo il nuovo Presidente: ecco dove, come e quando

Al Nazareno, scrive Dagospia, poco ci mancava che stappassero champagne quando ieri sera Bianca Berlinguer in diretta da Carta Bianca sciorinava i dati degli ultimissimi sondaggi: per la prima volta la Lega di Matteo Salvini finiva sotto la soglia psicologica del 30% ma, soprattutto, Italia Viva la nuova creatura politica di Matteo Renzi era solo al 2,9%.

Insomma, tolta la Lega che comunque è in calo il Pd sarebbe il primo partito d'Italia addirittura davanti ai 5Stelle (21,8 contro 21,5). Non che con questo i problemi manchino al Nazareno, anzi. Per ora, fanno sapere esponenti di vertice del partito, non c'è nessun cambio in vista nella segreteria Pd, dopo che in molti hanno avuto incarichi di governo. Nei prossimi giorni ci sarà invece una semplice redistribuzione degli incarichi fra gli esponenti di segreteria rimasti.

Ed anche per sostituire il Presidente Gentiloni (nominato Commissario europeo) bisognerà aspettare qualche mese con la convocazione di una nuova assemblea del Partito. Il motivo? Prima Zinga vuole cambiare radicalmente il partito con la Conferenza programmatica di novembre a Bologna e la nuova App per l'iscrizione che di fatto, come Dagoanticipato, indebolisce le correnti scavalcando i capi bastone nel tesseramento. Quindi ora Zinga tutto vuole tranne che far partire una trattativa sui posti in segreteria (con relative polemiche).

Nel frattempo al Nazareno, continua ancora Dagospia, si commenta la nomina di Maria Elena Boschi capogruppo delle nuova formazione di Renzi. "La Boschi comanda quanto Renzi in Italia Viva. La scissione l'hanno preparata insieme. E pensate quando il Presidente del Consiglio sulla Finanziaria dovrà incontrare i capigruppo di maggioranza. Una bella foto del premier Conte con la Boschi non la si potrà evitare. Saranno felici i 5Stelle... "