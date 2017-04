Pd, la base: mai con Silvio, meglio gli scissionisti

GLI ELETTORI dem che cosa ne pensano, qual è la loro posizione politica se davvero ci sarà un referendum per decidere se e con chi allearsi? Ecco la prima anomalia che fa riflettere, scrive Antonio Noto sul QN. Probabilmente questa sera Matteo Renzi sarà riconfermato segretario, ma le sue tesi politiche già traballano. Infatti - secondo sondaggi di IPR Marketing - il 55% degli elettori democratici è favorevole a un' alleanza con la sinistra di Pisapia oltre che con gli scissionisti di Art. 1 Bersani e D' Alema, solo il 25% invece è a favore dell' ipotesi di Renzi di ricercare un' alleanza con Forza Italia e Berlusconi pur di governare, mentre il rimanente 20% non riesce a prendere una posizione netta.

ALTRO dato ancora più importante e che ci aiuta a comprendere le attese ed i bisogni dei votanti Pd è che ben il 70% di questo elettorato preferirebbe che il partito non entrasse a far parte di un ipotetico governo se la scelta dovesse essere quella di allearsi con Berlusconi.

Riassumendo, quindi, per 7 elettori su 10 meglio non governare, pur paventando il rischio di nuove elezioni immediate, che fare alleanza con il Cavaliere.