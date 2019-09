Pd, la bomba di Dagospia: domani su Repubblica Matteo Renzi svela i suoi piani

Ma quale Bruno Vespa e Bruno Vespa. Per tutto il pomeriggio, scrive Dagospia, è girata questa indiscrezione e non si è parlato d'altro: Matteo Renzi domani farà il fatidico annuncio dalla terza camera del Parlamento, ‘’Porta a Porta’’! Sbagliato perchè è vero che per Matteo Renzi ormai il "dado è tratto" e mollerà gli ormeggi ma l'annuncio, quello vero, arriverà domattina dalle pagine di ‘’Repubblica’’.

A quanto Dagospia è in grado di rivelare è infatti pronta un'intervistona da mille e una notte in cui il toscano spiegherà per filo e per segno teoria e pratica della sua nuova avventura politica. Siete curiosi e volete già sapere il titolo dell'intervista? Ve lo diciamo subito: "Lascio il PD".