Pd, la Boschi fa "outing" e tifa Giachetti: la strategia dei renziani

Per molti giornalisti come per molti parlamentari del PD è stata una vera e propria sorpresa l'endorsement di Maria Elena Boschi a favore di Roberto Giachetti in vista delle Primarie del partito, ma non per Dagospia che aveva ampiamente anticipato il "lieto evento" nelle scorse settimane: "Voto Roberto Giachetti" ha dichiarato ieri Meb sulla prima pagina del Foglio: "E' l'unico in questa fase che difende il lavoro e il progetto politico che abbiamo portato avanti in questi anni. Non che non mi fidi di Zingaretti, che dice che non farà patti con il M5S, pero' penso che ci siano fasi in cui tocca ad altri. E questa è una di quelle fasi".

Non per niente ieri, continua Dagospia in un informatissimo retroscena, la "reginetta" del giglio magico ha tenuto banco in Transatlantico circondata da stuoli di parlamentari Pd pronti a pendere dalle sue labbra. "L'endorsement di Maria Elena rende possibile il ricompattarsi del fronte renziano nel caso in cui nessun candidato alle primarie dovesse raggiungere il 51% ai gazebo" spiegano dal Nazareno. In poche parole, ora c'è la prova provata che i renziani corrono su più cavalli e sono pronti a lanciare l'assalto finale a Zingaretti in assemblea se il governatore del Lazio non dovesse superare la prova gazebo.