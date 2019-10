Pd, la sinistra vuole mettere le mani sul Quirinale:ecco l'erede di Mattarella

Matteo Renzi ma anche Dario Franceschini. I retroscena si scatenano sulle parole che il leader di Italia Viva ha speso, dal palco della Leopolda, sulla "legislatura che deve arrivare all'elezione del presidente della Repubblica" nel 2022, e al vero obiettivo dell'alleanza giallorossa, scegliere un nome pro-Europa da piazzare al Quirinale dopo Sergio Mattarella.

La frase di Renzi, "con o senza Giuseppe Conte", ha dato il là all'ipotesi che nel caso l'avvocato non reggesse la pressione e fosse defenestrato, a quel punto sarebbe proprio Franceschini, grande nemico interno di Matteo ai tempi del Nazareno, l'uomo del compromesso da piazzare a Palazzo Chigi per far reggere l'alleanza.