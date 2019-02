Pd, la strategia di Zingaretti per il Congresso: ecco chi trema

Dalle parti del vincitore in pectore, Nicola Zingaretti, si stanno già prendendo le contromisure e si sta pensando a come mettere mano alla macchina del partito, rivela Dagospia, soprattutto a come sbarrare il passo agli uomini delle altre correnti di partito ancora al comando nei gruppi parlamentari e nell'ufficio parlamentare: "Non è possibile che gli attuali capogruppo siano di espressione renziana (Marcucci) o vicini a Martina (Delrio)". Ricordate queste parole: Zingaretti non starà a guardare.