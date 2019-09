Pd, la vera strategia di Matteo Renzi: ecco a cosa punta. Fate attenzione...

Avviso ai naviganti: Matteo Renzi che pure è colui che più di tutti ha puntato forte sulla nascita del governo giallorosso non reclama posti per sé ed i suoi. Perché? Da un lato perché sa benissimo che ai grillini di questi tempi puoi chiedere di tutto ma non di fare un governo con la Boschi o Lotti, dall'altro lato perché al toscano, che conosce bene i meccanismi del potere, è un'altra la partita che interessa, rivela Dagospia: quella delle nomine in primavera. Enel, Eni, Terna, Poste e altre centinaia di caselle da riempire. Poltrone che in molti casi contano più di un ministero.