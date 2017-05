Pd, malumori nel gruppo di Franceschini: impossibile gestire Renzi

«È SEMPRE il solito Renzi». Nessuno lo dice in pubblico, ma nelle chiacchiere e nei borbottii dei corridoi dei ministeri e del Nazareno è il commento ricorrente. È passata appena una settimana dalle primarie e il fossato tra il governo e il ri-segretario del Pd è tornato ad allargare, scrive il Quotidiano Nazionale. Siccome non c' è giorno senza nuove aggressioni del leader democratico, tutti temono che voglia andare a votare presto. Anche perché - è il ragionamento diffuso - è difficile tenere botta quando hai il leader del principale partito di maggioranza che bombarda a getto continuo. Diffusa è l' impressione nel gruppo di Franceschini che governare Renzi sia impossibile, come dimostra anche il pressing (fallito, a meno di ripensamenti notturni) per ottenere quel presidente Pd di garanzia chiesto anche da Orlando.