Pd, Marco Minniti vuole un partito come la Lega. Ecco spiegato perchè

Secondo quanto scrive L’Espresso è significativo come Renzi abbia analizzato l’ultima sconfitta: insiste sul tema della sicurezza, ignorando che gli elettori abbiano voluto punire il Pd per delle politiche economiche squilibrate, che non hanno saputo sostenere per tempo quella parte del paese che non si sentiva protagonista della narrazione renziana, “tutta fatta di eccellenze, campioni e vincenti”. Minniti, invece di partire da lì, punta tutto sulla paura.