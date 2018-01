Pd, Maria Elena Boschi: in missione a Madonna di Campiglio

Maria Elena Boschi non ha detto la verità. Quella di Madonna di Campiglio - dal 17 al 19 febbraio 2017, un fine settimana con tanta neve in pista e tanto sole in cielo - non era una missione istituzionale, scrive il Fatto. Eppure la trasferta in montagna - nei luoghi adorati anche dalla principessa Sissi - è nell' elenco dei viaggi pubblici della sottosegretaria, come ha scritto il Fatto lo scorso 22 dicembre esaminando il documento ufficiale di Palazzo Chigi. In quei giorni di alta stagione a Madonna di Campiglio, però, nessuna autorità locale ha incontrato Meb. Parecchio bizzarro. Non soltanto il Trentino, ma anche diverse "missioni" tra Firenze e Arezzo - dove Boschi ha famiglia e fa politica - assomigliano più a impegni privati che istituzionali. Così hanno tentato di rimediare i collaboratori di Meb: "La sottosegretaria ha effettuato spostamenti principalmente per motivi non istituzionali. Potrebbe aver partecipato anche in queste date ad alcuni eventi istituzionali, ciononostante non ha presentato alcuna richiesta di rimborso di eventuali spese sostenute".