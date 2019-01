Pd, Martina riapre la sfida. E Zingaretti teme il "biscotto"

Il tema vero dei prossimi giorni, anticipa Dagospia in un informatissimo retroscena, sarà se Nicola Zingaretti riuscirà a superare o meno la soglia del 48% alle primarie: se lo farà, se riuscirà a sfiorare il 50% potrà far valere quel "patto tra gentiluomini" stipulato con Maurizio Martina all'inizio della fase congressuale e avrà via libera per la vittoria in Assemblea anche senza aver superato il 51%. Nessuno si opporrà. Viceversa se ai gazebo resterà al disotto di quell'asticella, allora il biscotto sarà pronto per essere servito.