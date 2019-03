Pd, Matteo Renzi "abbozza": ecco perchè. Sta perdendo il controllo...

Almeno per il momento, rivela Dagospia in un informatissimo retroscena, l'ex Premier Matteo Renzi è costretto ad abbozzare. E c'è un motivo ben preciso: sta perdendo il controllo dei gruppi parlamentari. E' cominciata la transumanza, lenta ma inesorabile, dei peones verso il neo segretario: in molti sono pronti a salire sul carro del vincitore (tra le fila del governatore il più attivo nello scouting è Dario Franceschini ma c'è anche chi chiede lumi a Gentiloni). Nel pallottoliere di Zinga ci sarebbero già almeno una cinquantina di deputati e una ventina di senatori. Insomma, Renzi rischia di perdere pure l'ultima cosa che gli rimaneva: il controllo dei gruppi parlamentari.