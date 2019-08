Pd, Matteo Renzi distrugge Salvini: "Non ha le palle"

Matteo Renzi non crede che Matteo Salvini alla fine provochera' la crisi del governo. "Non ha le palle. Se lo fa e' perche' ha finito i soldi. La sua macchina della comunicazione ne ha bisogno di continuo", spiega ai cronisti in Transatlantico. Renzi ricorda che "il Pd non e' determinante per la caduta del governo. Non lo e' Renzi, ne' Zingaretti. E neanche Di Maio... La decisione e' nelle mani di Salvini che e' un uomo senza coraggio ma potrebbe chiedere il voto perche' a corto di soldi..." Quanto al M55, "ormai sono pronti a votare tutto. Anche che Grillo non fa piu' ridere. Io me li guardo ogni mattina e penso: avete ingoiato il vostro cucchiaino di merda?".