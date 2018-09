Pd: Matteo Renzi è finito. Sondaggio

Quanto vale Matteo Renzi oggi? Presto detto: ha lo stesso peso dell' ex montezemoliano Carlo Calenda, autoinvestitosi leader del Pd senza mai misurarsi con quella piccola cosa che si chiama consenso popolare. È il risultato di un sondaggio condotto dalla Izi, società specializzata in indagini di mercato, di cui il Fatto dà conto in anteprima, scrive il Fatto. Renzi, dunque, per il sondaggio dell' Izi, raccoglie appena il 15,5 per cento, poco più del rampante Calenda, icona di quel Pd diventato partito della Ztl - votato solo nel centro storico e nei quartieri bene delle grandi città - e che adesso dovrebbe fare da partito guida delle élite (il Fronte Repubblicano) contro populismo e sovranismo.

E il primo? È il risultato più prevedibile. Nicola Zingaretti, naturalmente. Con il 28,6 per cento. Il governatore del Lazio si conferma come il principale candidato per derenzizzare il Pd.