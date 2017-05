Pd, Matteo Renzi ha un solo interesse: Matteo Renzi. E il paese si blocca

Tutto fermo come prima del referendum; i nodi cruciali non vengono affrontati per non disturbare la campagna elettorale renziana, raccontano le 'gole profonde' del Nazareno.



L'ipotesi di voto anticipato, seppur almeno ufficialmente non viene più data per certa, rimane nell'aria e non è un caso il "commissariamento" dei ministeri da parte della Boschi; l'ex Premier teme alcuni nodi cruciali e vuole votare ad ogni costo prima che vengano affrontati.

Sa bene che su Alitalia, Iva, crisi delle banche e manovra economica il Pd potrebbe andare verso un'emorragia di voti che pregiudicherebbe il suo ritorno a Palazzo Chigi. Senza contare che è ancora apertissimo il caso Consip, in parte 'smontato' ma solo mediaticamente.



La nuova veste dell'ex rottamatore è quella di un picconatore che mira, come raccontano in transatlantico senza nemmeno farne troppo mistero, velatamente ma neanche troppo a minare la stabilità del governo Gentiloni per aver così una scusante che porti alle urne. Insomma, l'intersse personale, ancora una volta, viene anteposto a quello del Paese.