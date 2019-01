Pd, Matteo Renzi sgancia la bomba: sta per tornare al Governo?

Mentre sta per entrare nel vivo la campagna congressuale per scegliere il nuovo segretario, nel dibattito interno al Pd irrompe, nuovamente, Matteo Renzi. Il ’senatore semplice’ di Firenze continua a giurare e spergiurare che non c’è alle porte nessuna nuova scissione, che "fare un nuovo partito", tutto suo, "non è questione all’ordine del giorno", ma "roba da addetti ai lavori, fantapolitica". Poi lancia una piccola ’bomba’, che lascerà più di qualche strascico nel mondo dem. Parlando di passato e futuro, in un’intervista al settimana ’Oggi’ spiega di essere "orgoglioso di aver fatto il premier per più di mille giorni" e che "in fondo, alla fine, al governo ci posso anche tornare" perché è "molto fiero, felice e contento delle cose che ho fatto, anche degli errori e dei limiti".