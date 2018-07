Pd, Matteo Renzi è all' ultima spiaggia: ora tratta con Zingaretti

Mandato al fedelissimo Lotti per trovare un' intesa con il presidente del Lazio in vista del congresso del Pd. Renzi è tentato dall' idea di appoggiare Nicola Zingaretti al congresso del Pd. Il sostegno al governatore del Lazio è tra le opzioni sul tavolo dell' ex segretario dei democratici: la trattativa, affidata al fedelissimo Luca Lotti, per trovare un' intesa con il presidente della Regione Lazio è decollata negli ultimi giorni, scrive il Giornale. e Matteo Richetti sarebbero comunque in campo.