Pd, nascono i gruppi parlamentari degli scissionisti

Ormai se ne parla come cosa fatta dalla prossima settimana IBD saranno separati in casa ma quali saranno i rapporti di forza a quanto apprende Affaritaliani potrebbe nascere un gruppo alla Camera e uno al Senato rispettivamente di 40 e 20 componenti, ispirati al movimento scissionista.

Il governo Gentiloni almeno in teoria sarebbe al sicuro anche se probabilmente ci sarebbe bisogno di un nuovo voto di fiducia e questo non farebbe felice un presidente attento e prudente come Mattarella.

E se ci fossero turbolenze? Niente paura, sarebbe pronto il sostegno parlamentare di Silvio Berlusconi magari sin dall'eventuale voto di fiducia.