Pd, nessuno punta alla scissione ma molti ci pensano

Qualcuno sta forse cominciando ad accarezzare l' idea di mollare gli ancoraggi, mettendo in cantiere una nuova forza di centrosinistra di stampo ulivista? Poche ore prima della riunione della direzione del Pd, un personaggio navigatissimo come Piero Fassino, alla domanda se fosse plausibile una scissione nel Pd, aveva risposto: «I rischi ci sono sempre, ma nessuno lo vuole e nessuno sta lavorando per dividersi».Parole, quelle usate da Veltroni e Fassino, che fanno capire come stanno le cose: nessuno sta attivamente lavorando alla scissione, meno che mai i due ex segretari, ma il futuro è ricco di incognite e di subordinate, scfrive la Stampa. Soprattutto in vista del congresso che dovrà stabilire chi comanda nel Pd.