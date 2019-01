Pd, obiettivo 20% per le europee. Mentre i rapporti con il Quirinale...

L'obiettivo del Pd è di intercettare il malessere grillino, tentando di riportare l'asticella del partito sopra la soglia psicologica del 20%, spiega Dagospia in un informatissimo retroscena. Ed eventualmente, farsi trovare pronti alla "chiamata alla armi" del Capo dello Stato se maturassero le condizione per un governo con i 5Stelle. Ipotesi che tutti ufficialmente negano ma che in molti cominciano ad intravvedere, soprattutto nella gestione delle dinamiche parlamentari Pd (sono cominciati i primi "annusamenti" come ad esempio sul quorum per i referendum) e contando sui rapporti sempre eccellenti tra Dario Franceschini (passato armi e bagagli con Nicola Zingaretti) e gli uomini del Colle, Sergio Mattarella in testa.