Pd, Orlando il duro e le paure degli orlandiani: non essere ricandidati

Dopo la sconfitta alle primarie i sostenitori della mozione Orlando vorrebbero, da parte del loro leader, un'opposizione interna più morbida, il rischio, per loro, sarebbe quello di non venire ricandidati: Matteo in fatto di candidature non perdona e non dormono sonni tranquilli nemmeno gli uomini di Franceschini con cui i rapporti in questi giorni sono al minimo storico. Al Nazareno nessuno fa mistero delle discussioni in corso in questi giorni e i 'pensieri' tra gli orlandiani sono molti. Ma certo, pretendere dal loro leader un'opposizione morbida, un'opposizione del 're' è chiedere veramente troppo.