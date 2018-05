Pd, partono le manovre anti-Renzi: Premiership a Gentiloni

Prima Veltroni, seguito a ruota da Franceschini, quindi Fassino, con l' apporto del fronte enti locali di Zingaretti, Chiamparino e Sala, tutti della ormai ex maggioranza di Matteo Renzi al congresso, adesso passati se non all' opposizione comunque a-renziani se non anti renziani, così come lo sono le minoranze di Orlando, Cuperlo e Emiliano, scrive il Messaggero. E ora si è aggiunto, con tutto il suo peso politico e istituzionale, Paolo Gentiloni, che l' altra sera da Fazio, sulla stessa poltrona dove una settimana prima si era assiso Renzi per il suo pronunciamento mai con i cinquestelle, ha esposto la sua piattaforma politico programmatica per dare una base consistente, e possibilmente vincente, agli ammutinati.