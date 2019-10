PD, PER ZINGARETTI L'UMBRIA SARÀ COME L'OHIO: ALTRIMENTI SARA' LA FINE

Mentre stanotte la Casa Bianca ha ufficialmente annunciato la vista del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dal presidente americano Donald Trump il prossimo 16 ottobre in pompa magna, "i due leader celebreranno i legami storici forti e duraturi tra Stati Uniti e Italia, che sono alla base delle nostre relazioni bilaterali. L'Italia è un importante alleato dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico e la chiave per portare stabilità nella regione del Mediterraneo", al Nazareno stamattina si ragiona sulle parole pronunciate ieri sera da Nicola Zingaretti ospite di Lilli Gruber.

Dal Nazareno, scrive Dagospia, sanno che la strada dell'accordo politico sarà lunga e difficile. Che "l'alleanza politica stabile" auspicata ieri a Otto e Mezzo dal Segretario Zingaretti avrà molte critiche e tanti mal di pancia. Ma il sasso è lanciato. "D'altronde, se si è fatto un governo nazionale in appena un mese, non si capisce perché non si possa provare a fare accordi in tutte le regioni", spiegano dai vertici del Pd.

E oggi a sostegno delle argomentazioni di Zingaretti arriva addirittura Il Fatto, il giornale grillino doc, a pubblicare dei sondaggi che vedono l'alleanza Pd 5Stelle vincitrice in 5 Regioni nel 2020 (e che confermano le Dagoanticiopazioni di qualche tempo fa): Emilia Romagna, Calabria, Puglia, Toscana, Campania, Marche. Testa a testa in Liguria e Umbria. E perdenti solo in Veneto. "L'alleanza è complicata, per noi e per loro. Ma solo così si vince.

Altrimenti c'è la sconfitta ovunque. E solo così Salvini verrà bloccato. Che vogliamo fare? Perdere e regalare l'Italia a Salvini? O vincere e governare bene come stiamo facendo ora?". La sfida è aperta e si comincia dall'Umbria che come spiegano nel partito sarà un pó "come l'Ohio negli Stati Uniti": una sfida decisiva per capire le sorti future della politica italiana.